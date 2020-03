NASA ogłasza zwycięzcę. Perseverance - łazik marsjański z oficjalną nazwą

Perseverance - oto laureat konkursu NASA "Name the Rover". Zwycięska nazwa pokonała w finale 8 konkurencyjnych propozycji. Łazik wyruszy na Marsa latem tego roku. Przełomowa misja przybliży astronomów do spełnienia ich wielkich planów - kolonizacji Czerwonej Planety.

NASA ogłasza zwycięzcę konkursu "Name the Rover" (NASA)

Perseverance (z pol. wytrwałość) - oto zwycięzca konkursu zorganizowanego przez NASA na oficjalną nazwę łazika, który latem tego roku wyruszy na Czerwoną Planetę. Propozycję zgłosił Alexander Mather, uczeń siódmej klasy z Burke w stanie Wirginia. Laureat w finałowym starciu pokonał ośmiu konkurentów. Kolejne miejsca zajęły nazwy: Endurance, Tenacity, Promise, Vision, Clarity, Ingenuity, Fortitude, Courage.

Konkurs "Name the Rover" przebiegał na kllku etapach. 28 sierpnia 2019 roku zorganizowano początkowy etap dla młodszych uczniów w szkołach w USA. Ku zaskoczeniu amerykańskiej agencji nadesłano aż 28 tysięcy propozycji. Do kolejnego etapu selekcji zaangażowano 4700 osób, w tym m.in. nauczycieli, pracowników branży kosmicznej oraz zapalonych fanów lotów kosmicznych, którzy spośród ogromnej liczby zgłoszeń wybrali 155 najlepszych propozycji.

Do finałowego etapu zakwalifikowało się dziewięć nazw. Głosowanie rozpoczęło się 21 stycznia, a zakończyło 28 stycznia o godzinie 12:00 czasu polskiego. Mogli wziąć w nim udział internauci z całego świata. Łącznie oddano 772 237 głosów. Najwięcej osób zagłosowało w Stanach Zjednoczonych (509 338). Konkursem zainteresowani byli także Polacy. Nasi rodacy oddali w sumie 5039 głosów.

Misja Mars 2020

Łazik wyruszy na Czerwoną Planetę w lipcu tego roku, a do celu dotrze w lutym 2021 roku. Jego celem jest Krater Jezero, który jest pozostałością starożytnego jeziora, istniejącego na Marsie ok. 3,5 mld lat temu. Misja będzie kontynuacją badań zapoczątkowanych przez łazik Curiosity, jednak jej celem będą znacznie dokładniejsze pomiary. To właśnie one mają pozwolić naukowcom pozyskać dane, które znacząco przybliżą ludzkość do realizacji planów kolonizacji Marsa.

Łazik Perseverance będzie pobierał i przekazywał badaczom próbki z Czerwonej Planety. Zanim te dotrą z powrotem na Ziemię minie kilka lat. W tym czasie instrumenty pomiarowe łazika mają szukać szczątków mikrobiologicznego życia. będzie pozyskiwać informacje, które posłużą przyszłym kolonistom z Ziemi, a także przetestuje nowe technologie, które zostaną użyte w przyszłych lądownikach.