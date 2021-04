NASA ma problemy z InSight. Lądownik marsjański walczy o przetrwanie na Marsie

NASA ma problemy z InSight

Pył nagromadzony na powierzchni InSight utrudnia urządzeniu normalne funkcjonowanie. Panele słoneczne lądownika przechwytują niewielką ilość światła słonecznego, co sprawia, że InSignt wytwarza zaledwie 27 proc. energii niezbędnej do pracy. Dlatego NASA podjęła decyzję o wprowadzeniu go w "tryb hibernacji". Agencja wyłącza wszystkie funkcje, które nie są niezbędne do jego przetrwania.