Tajemnica "pająków" na Marsie rozwiązana. Wyjaśnienie jest zaskakująco proste

"Pająki" na Marsie

Wątpliwości, co do "pająków" rozwiewają najnowsze badania, które ukazały się niedawno na łamach czasopisma naukowego "Scientific Reports". Zgodnie z ich treścią tajemnicze wzory to tzw. suchy lód. Pęknięcia mają nawet do 1 kilometra szerokości i nie można ich porównać do żadnych anomalii geologicznych występujących na Ziemi.