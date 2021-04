NASA rozważa reality show w kosmosie. Uczestnicy polecieliby na ISS

Jak donosi Space.com, porozumienie nie jest gwarancją nakręcenia reality show w kosmosie. W rozmowie z portalem rzecznik NASA przyznał, że zawarta umowa "nie upoważnia do prywatnej misji na Międzynarodową Stację Kosmiczną". Dodał również, że jej zasadniczym celem jest ułatwienie "początkowej współpracy i wymiany informacji między NASA i Space Hero". Stanowi jednak pierwszy krok w kierunku możliwej współpracy.

Kosmiczne reality show

Twórcy programu mają nadzieję, że stanie się on "pierwszym na świecie globalnym konkursem, w ramach którego cywil poleci w kosmos na wartą 55 milionów dolarów, 10-dniową wycieczkę na ISS (Międzynarodową Stację Kosmiczną)".

Współzałożycielka Space Hero Deborah Sass zachęca do udziału w programie wszystkich chętnych. W oświadczeniu cytowanym przez Space.com zaznaczyła: "Równość jest naszą misją. Zachęcamy kobiety i mężczyzn z całego świata do ubiegania się o tytuł Space Hero. Ten konkurs to bezpieczne środowisko dla wszystkich. Nie pozwól, aby płeć stała się przeszkodą".