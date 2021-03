NASA: Łazik Perseverance odbył swoją pierwszą podróż na Marsie

Cała podróż zajęła mu 33 minuty, co daje 3 mm/s średniej prędkości. Jednak w eksploracji Marsa nie chodzi o szybkość, a o mądre wykorzystanie energii. W teście, który odbył się w czwartek, NASA chciała sprawdzić, czy wszystkie mechanizmy łazika są sprawne oraz, czy nie będzie problemów z zaplanowanymi manewrami.

- Napęd na sześć kół łazika zareagował znakomicie. Jesteśmy teraz przekonani, że nasz system napędowy jest gotowy do użycia, który w ciągu najbliższych dwóch lat zabierze nas wszędzie tam, gdzie zaprowadzi nas nauka - powiedziała Anais Zarifian, inżynier NASA.

Autonomiczna jazda po Marsie

- Ramię to główne narzędzie, którego zespół naukowy użyje do dokładnego zbadania cech geologicznych krateru Jezero, a następnie przejdziemy do wiercenia i wypróbujemy te, które uznają za najbardziej interesujące - wyjaśnił Robert Hogg, zastępca kierownika misji łazika Mars 2020 Perseverance.