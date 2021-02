NASA ma pierwsze wieści od helikoptera Ingenuity na Marsie

Kontrolerzy w Laboratorium Napędów Odrzutowych NASA (JPL) otrzymali w piątek, 19 lutego informację, że helikopter Ingenuity działa bez zarzutów. Tim Canham, kierownik operacji Ingenuity powiedział, że przez kolejne dni helikopter będzie ładować akumulatory, by odbyć swój pierwszy lot na Marsie.

20 lutego rozpoczęła się procedura włączania zasilania, która naładuje litowo-jonowych akumulatorów do ok. 30 proc. ich planowanej pojemności. Następnie dane zostaną przesłane na Ziemię, co pozwoli ekspertom NASA, lepiej zaplanować przyszłe sesje ładowania.