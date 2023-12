Największe bomby w historii. Jedna z nich spadła na Polskę

Podczas drugiej wojny światowej, Brytyjczycy zauważyli, że bomby, które były powszechnie używane, okazały się niewystarczająco silne, aby skutecznie niszczyć najważniejsze cele, takie jak mosty, wiadukty, czy schrony dla łodzi podwodnych. W odpowiedzi na to inżynier Barnes Wallis opracował bombę Grand Slam. Ta potężna broń ważyła 10 ton, z czego około 4,5 tony to materiał wybuchowy. Była zdolna przebić się przez 40 metrów ziemi lub 6 metrów betonu.

Była to broń, która została opracowana przez siły powietrzne Stanów Zjednoczonych podczas wojny w Wietnamie. Jej celem było szybkie tworzenie w dżungli lądowisk dla śmigłowców. Ważący 6800 kg metalowy cylinder wypełniony mieszaniną azotanu amonu, sproszkowanego aluminium i polistyrenu był wyposażony w zapalnik kontaktowy o długości jednego metra. Dzięki temu eksplozja następowała tuż nad powierzchnią gruntu. Potężna fala uderzeniowa niszczyła wszystko do gołej ziemi na 300 m wokół centrum eksplozji. Bomba ta zdobyła przezwisko "Kosiarki Stokrotek".

Ta broń ważyła ponad 4 tony. Została zaprojektowana i wyprodukowana do użycia w brytyjskim ataku na niemieckie tamy w Zagłębiu Ruhry . Podczas niezwykle niebezpiecznego zrzutu, który odbywał się przy prędkości niemal 400 km/h w locie na wysokości zaledwie 18 metrów nad wodą, specjalny mechanizm nadawał bombie ruch obrotowy. Celem tego było odbicie bomby od powierzchni wody, podobnie jak płaski kamień robi "kaczkę". W ten sposób bomba miała ominąć ustawione w wodzie sieci chroniące zapory, zatonąć przy samej tamie i eksplodować u jej podstawy, całkowicie ją niszcząc. Udało się zniszczyć dwie z czterech zaatakowanych tam.

Skrót MOAB oznacza Massive Ordnance Air Blast (Ciężka Amunicja Wybuchająca w Powietrzu), ale znacznie popularniejsze tej nazwy jako Mother Of All Bombs (Matka Wszystkich Bomb). Nic dziwnego. Ważąca 9800 kg bomba o długości ponad 9 metrów robi ogromne wrażenie nawet leżąc na płycie lotniska. Wybuch MOAB następuje, zgodnie z jej nazwą, zanim uderzy ona w ziemię, a cel rażony jest potężną falą uderzeniową. Jak do tej pory bombę GBU-43B zrzucono tylko raz, podczas ataku na siły ISIS ukrywające się w systemie jaskiń w Afganistanie.