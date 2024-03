Najszybszy ptak świata w Tatrach. Spada na ofiarę jak pocisk

Sokół wędrowny to gatunek, który był dawniej w Polsce szeroko rozpowszechniony, ale w latach 70. prawie całkowicie zniknął z naszego kraju. Winę za to ponosi m.in. "syndrom pestycydów", czyli wykorzystywanie DDT (dwuchlorodwufenylotrójchloroetanu) oraz jego pochodnych, które kumulowały się w ciałach sokołów. Negatywny wpływ na ptaki szponiaste miały również metale ciężkie, w tym rtęć, a także zmiany środowiskowe - głównie niszczenie ekosystemów leśnych.

Sytuacja była ciężka, ale w latach 90. na ratunek ptakom przyszli polscy sokolnicy, który rozpoczęli próby reintrodukcji gatunku . Obecnie w Polsce żyje zaledwie kilkadziesiąt par sokołów wędrownych i są one objęte ochroną gatunkową ścisłą. Pod koniec 2020 r. Lasy Państwowe informowały, że leśna populacja sokoła wędrownego w Polsce szacowana jest na ok. 30 par lęgowych. Ptaki te żyją również w miastach, gdzie zakładają gniazda na wysokich budynkach lub kominach elektrowni.

Sokoły wędrowne nie budują samodzielnie gniazd. W zwyczaju mają zajmowanie gniazd należących do kruków, bielików, czy myszołowów. Warto wspomnieć, że wokół gniazd tych ptaków obowiązuje strefa ochronna. W okresie od 1 stycznia do 31 lipca w promieniu do 500 m od gniazda, a w pozostałym okresie w promieniu do 200 m. Tatrzański Park Narodowy w tym okresie wprowadził ograniczenia dla taterników i narciarzy ekstremalnych. Obowiązują one od 18 marca do 15 lipca 2024 r. i dotyczą dróg wspinaczkowych i linii zjazdowych udostępnionych dla narciarstwa ekstremalnego w dwóch rejonach: