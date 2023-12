Dokarmianie ptaków dobre dla ludzi. Naukowcy mówią o korzyściach zdrowotnych

Ptaki szybko przyzwyczajają się do dostępności pokarmu, dlatego jeśli zaczynamy je dokarmiać, musimy dbać, aby odbywało się to regularnie. Są to zwierzęta o intensywnym metabolizmie. Dobry przykład to sikorki. Małe ptaki zdobywają w ciągu dnia pokarm, który przez noc zdążą strawić. Dlatego można powiedzieć, że następnego dnia poszukują go niemalże od zera. Lecą do karmnika, gdzie wcześniej ten pokarm był, przyzwyczajają się do jego dostępności. Gdyby go zabrakło, taka sikorka musiałaby wydatkować swoją energię na poszukiwanie jedzenia, a tej energii po nocy niewiele zostało. W ciężkich, zimowych warunkach nie jest to najłatwiejsze zadanie. Na razie nie ma badań, które sprawdzają, ile ptaków ginie podczas takich poszukiwań, może się jednak okazać, że to znaczący problem.