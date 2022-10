Naukowcy zdumieni. Niektóre ptaki lecą prosto do szalejącego tajfunu

Jak donosi serwis Science News , niektóre ptaki morskie przejawiają fascynujące zachowania. Burzyk kreskowany (Calonectris leucomelas) miewa gniazda znajdujące się na japońskich wyspach i czasem przedstawiciele tego gatunku robią coś, co wielu uznałoby za przejaw szaleństwa.

Burzyki lecą prosto w przechodzące tajfuny. Naukowcy z National Academy of Sciences informują, że dzięki zbliżeniu się do oka cyklonu, ptaki mogą mieć większe szanse na przetrwanie niebezpieczeństwa. Nietypowe odkrycie jest możliwe m.in. ze względu na wykorzystanie nadajników GPS.

Taki obrót spraw zwyczajnie zaskoczył badaczy, którym było ciężko w to uwierzyć. To dosłownie pierwszy raz, gdy udało się zaobserwować tego typu zachowania u ptaków. Andrew Farnsworth niebiorący udziału w tym konkretnym badaniu, dodaje swój komentarz i stwierdza, że jakby się nad tym zastanowić, to samo latanie z wiatrem może mieć taką zaletę, że pozwala zaoszczędzić energię.