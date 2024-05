Najlepszy czołg Ukraińców w akcji. Jeden z nielicznych, które ocalały

Zdaniem wielu ukraińskich żołnierzy, a także w opinii licznych ekspertów, Stridsvagn 122 to prawdziwe militarne złoto . Jarosław Wolski, analityk ds. obronności, określił Stridsvagn 122 mianem "najlepszych i najlepiej opancerzonych czołgów, jakie ma Ukraina" .

Stridsvagn 122. Co to za czołg?

Stridsvagn 122 to szwedzki czołg, który powstał jako głęboka modernizacja niemieckich Leopardów 2A5 . Skandynawowie zdecydowali się na wprowadzenie kilku zmian związanych z bardzo ważnymi elementami konstrukcji, w efekcie czego Stridsvagn 122 znacząco odbiega od swojego pierwowzoru.

Pewnym pocieszeniem w całej sytuacji pozostaje fakt, że z siedmiu egzemplarzy Stridsvagn 122 trafionych przez Rosjan najprawdopodobniej tylko jeden został zniszczony całkowicie. Pozostałe są uszkodzone, być może w stopniu umożliwiającym naprawy, ale póki co nie zostało to zweryfikowane, ponieważ czołgi zostały porzucone na terenie określanym "zmienią niczyją" (na granicy obwodów donieckiego i ługańskiego), który jest ciągłą strefą walk, co uniemożliwia bezpieczną ewakuację uszkodzonych maszyn.