W mediach społecznościowych pojawiła się krótka relacja, która przedstawia działania ukraińskiej jednostki specjalnej Kraken. Dowiadujemy się z niej, że lista strat rosyjskiej broni to w tym przypadku m.in. bojowe wozy piechoty BMD, wóz desantu BMD-4M oraz czołgi T-72B3 i T-90M, które są jednymi z najlepszych czołgów, jakimi dysponują rosyjscy żołnierze walczący w Ukrainie. Wynika to przede wszystkim z faktu, że są to maszyny dysponujące rozbudowaną optoelektroniką bazującą na dobrych kamerach termowizyjnych.