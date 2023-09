Najlepsze czołgi na świecie. Bestie z północy pomagają Ukrainie

Informacje o tym, iż szwedzkie władze zdecydowały się wesprzeć Ukrainę czołgami Stridsvagn 122 pojawiły się kilka miesięcy temu . Nie były one jednak częstym gościem w relacjach z frontu, a jak wynika z najnowszego komunikatu szwedzkiego ministerstwa obrony, do Kijowa wysłano już wszystkie 10 obiecanych Stridsvagn 122. Wytypowani ukraińscy operatorzy i mechanicy zostali odpowiednio przeszkoleni z obsługi i konserwacji tych czołgów.

"Daliśmy im wszystko, co mogliśmy, jeśli chodzi o dobry sprzęt i potrzebną wiedzę. Teraz życzymy im wszystkiego najlepszego w wyzwalaniu kraju – powiedział Mats Ludvig, szef operacyjny sztabu szwedzkiej armii.

Stridsvagn 122 to czołg, którego nie budowano od podstaw. Został skonstruowany na bazie niemieckiego czołgu Leopard 2A5. Szwedzi wprowadzili jednak znaczące modyfikacje, dzięki którym Stridsvagn 122 zyskał większe możliwości ofensywne, a zarazem okazał się wytrzymalszy od swojego pierwowzoru.

Główne uzbrojenie Stridsvagn 122 to armata gładkolufowa kal. 120 mm (L/44 ). Poza nią załoga może wykorzystywać dwa karabiny maszynowe kal. 7,62 mm oraz wyrzutnie granatów dymnych kal. 80,5 mm znajdujące się po bokach wieży. Stridsvagn 122 jest cięży niż Leopard 2A5, jego waga przekracza 60 t. Mimo tego może rozpędzać się do ok. 70 km/h.