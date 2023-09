Zbroją się wydając grosze. Sąsiad Polski rozegrał to perfekcyjnie

Na amerykańskie śmigłowce AH-1Z Viper słowackie władze przeznaczyły ok. 340 mln dolarów zamiast ok. 1 mld dolarów. Jeszcze więcej udało im się zaoszczędzić na zakupie pojazdów opancerzonych JLTV , które też dostarczą Stany Zjednoczone.

Łącznie do armii naszego południowego sąsiada dołączy 15 niemieckich czołgów Leopard 2A4 . W ramach najnowszej transzy dotarły dwa egzemplarze, piąty i szósty z całej puli.

Kompletny pakiet amunicji został dostarczony przez Niemcy już w sierpniu, pakiet części zamiennych zostanie natomiast przekazany we wrześniu. Pozostałe dziewięć sztuk czołgów ma napływać nieprzerwanie do końca roku. Wszystkie czołgi przekazywane Słowacji przez Niemcy przechodzą kompleksowy remont w zakładach firmy Rheinmetall .

Leopard 2A4 to jeden z najliczniej produkowanych niemieckich czołgów. Powstawał w tamtejszych zakładach od grudnia 1985 r. do marca 1992 r. Jest jednym z pancernych pojazdów, które biorą aktywny udział w wojnie w Ukrainie. Nie są to najnowsze maszyny, ale z powodzeniem radzą sobie z większością rosyjskich czołgów, które w dużej mierze pochodzą z jeszcze wcześniejszych lat.