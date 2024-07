Pierwszy taki przypadek. Bombowce B‑52H wylądowały nad Morzem Czarnym

Do rumuńskiej bazy lotniczej Mihail Kogelniceanu dotarły dwa amerykańskie bombowce B-52H Stratofortress. Co ciekawe, w międzynarodowej przestrzeni powietrznej zostały one przechwycone przez rosyjskie myśliwce, ale, jak poinformowało dowództwo lotnictwa USA, nie zmieniło to założeń misji, w której B-52H Stratofortress biorą udział.