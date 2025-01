Najlepsza broń pancerna Ukrainy. Biją niemieckie Leopardy na głowę

Stridsvagn 122, znany jako "szwedzkie złoto", to zdecydowanie jeden z najnowocześniejszych czołgów używanych przez armię obrońców. Maszyna bazuje na niemieckim Leopardzie 2A5, ale oferuje bardziej zaawansowane systemy kierowania ogniem i system dowodzenia TCCS, co zwiększa jego możliwości operacyjne . Dzięki wzmocnionemu kadłubowi i trwalszym zbiornikom paliwa, Stridsvagn 122 jest odporny na trudne warunki bojowe.

Analityk ds. obronności Jarosław Wolski podkreślał swego czasu, że są to "najlepsze i najlepiej opancerzone czołgi, jakie ma Ukraina". Szwedzi przekazali armii obrońców 10 takich czołgów, co znacząco wzmocniło jej potencjał obronny. Główne uzbrojenie Stridsvagn 122 to działo gładkolufowe L/44 kal. 120 mm, wspierane przez dwa karabiny maszynowe 7,62 mm i wyrzutnię granatów dymnych 80 mm. Czołg wyposażono w zaawansowany system gaszenia pożarów i systemy monitoringu, co znacznie zwiększa jego przeżywalność na polu bitwy.