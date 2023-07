Stridsvagn 122 już w Ukrainie. Szwedzkie czołgi zauważono z ciekawym kamuflażem

Informacje o dostawach Stridsvagn 122 dla Ukrainy pojawiły się już na początku 2023 r., jednak proces ich przekazywania najwyraźniej zajął trochę czasu. Szwedzka wersja jest jedną z najnowocześniejszych wersji Leopardów, które zasiliły jednostki pancerne Ukrainy. Stridsvagn 122 znany również pod nazwą Strv 122 to tak naprawdę ulepszona wersja Leopard 2A5, którą dostosowano do wymagań szwedzkiej armii.

Jak pisał już Przemysław Juraszek, Szwecja pozyskała 120 czołgów Stridsvagn 122 w latach 1994-2001 . Były to maszyny zbudowane od podstaw. Część z nich skonstruowano w zakładach Krauss-Maffei Wegmann, a część powstała na licencji w Szwecji w Åkers Krutbruk Protection AB. Szwedzi zdecydowali, że zasilą swoją armię czołgami podstawowymi zagranicznej produkcji. Oprócz Leopardów 2A5 z Niemiec rozważano też czołgi M1 Abrams ze Stanów Zjednoczonych oraz czołgi Leclerc z Francji. Pomimo tego, że niemiecka oferta była nieco droższa, to właśnie na nią postawili Szwedzi.

Serwis Military Factory wyjaśnia, że w Stridsvagn 122 poprawiono przedni pancerz kadłuba i wieży, co zwiększało punktową ochronę balistyczną. Montaż nowego systemu kierowania ogniem wpłynął natomiast na lepszą celność podczas strzelania w ruchu. Czołg wyposażono też w zaprojektowane przez Francuzów wyrzutnie granatów i zintegrowano ze szwedzkimi rozwiązaniami. Chodzi przede wszystkim o sprzęt radiowy, dalmierz laserowy Nd-YAG, czy modułowy system dowodzenia i kontroli czołgów (TCCS).

Osiągi Stridsvagn 122 niewiele różnią się od niemieckiego oryginału. Maszyna tego typu poruszająca się po utwardzanych drogach może rozwinąć prędkość przekraczającą 70 km/h. Jej zasięg operacyjny szacuje się na 550 km, czyli tak samo jak w czołgu Leopard 2A5. W przypadku maszyn, które dostrzeżono w Ukrainie zastosowano szwedzką siatkę kamuflującą Barracuda IR. Jest to ciasno przylegająca siatka, pokrywająca cały pojazd.

Jej główne zadanie stanowi zmniejszanie sygnatury termicznej i radiolokacyjnej czołgu, przez co staje się on trudniejszy do wykrycia dla systemów wroga. Według firmy Saab, czyli producenta siatek, ich zastosowanie w niektórych wypadkach pozwala na redukcję wykrywalności nawet o 90 proc., rozwiązanie zwiększa więc szanse załogi na przetrwanie misji i zmniejsza ryzyko trafienia czołgu przez przeciwnika.