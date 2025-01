Rosyjska rakieta balistyczna RS-28 Sarmat ("Satan II" w terminologii NATO), która miała być niemożliwa do przechwycenia, napotyka poważne problemy techniczne. Jak informuje Defense Romania, podczas testu we wrześniu 2024 r. doszło do eksplozji pocisku w silosie startowym na kosmodromie Plesieck, co doprowadziło do znacznych zniszczeń infrastruktury. Incydent ten, mimo prób zatuszowania przez Rosjan, został potwierdzony zdjęciami satelitarnymi.