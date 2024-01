Nagranie jak z filmu akcji. Od czołgu oderwała się wieża

Rosjanie nieustannie tracą najcenniejsze ze swoich maszyn podczas inwazji na Ukrainę. W ostatnim czasie Forbes podawał, że w ciągu ostatnich tygodni w samej Awdijiwce armia Federacji Rosyjskiej straciła co najmniej 143 czołgi , podczas gdy straty po stronie ukraińskiej wyniosły 14 maszyn. Ponadto każdego dnia z frontu docierają informacje o kolejnych stratach Rosjan – m.in. ciężkiego miotacza ognia TOS-1A etc.

Teraz do listy zniszczonych przez Ukraińców maszyn, agresor może dopisać kolejny czołg T-72B3. To jedna z cenniejszych strat, bowiem dotyczy ona podstawowego i jednocześnie jednego z najnowocześniejszych czołgów używanych do ataków w Ukrainie.

Wspomniane maszyny trafiły do służby w 2013 r. i jedną z najważniejszych ich cech jest obecność armaty gładkolufowej kal. 125 mm połączonej z automatem ładowania przystosowanym do ostrzału pociskami Świeniec-2. To amunicja, którą wcielono do służby w 2016 r. i powstała z myślą o eliminowaniu ciężkiego sprzętu NATO.