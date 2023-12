Nagły zwrot akcji. Prezydent Bułgarii zablokował pomoc dla Ukrainy

W uzasadnieniu prezydenckiego weta zaznaczono, że posłowie nie byli dostatecznie zaznajomieni ze szczegółami darowizny, co uniemożliwia im obiektywną ocenę, czy przekazany sprzęt jest niepotrzebny w Bułgarii. Rumen Radew jest zdania, że transportery opancerzone, które miały trafić do Ukrainy mogą służyć np. do ochrony granicy bułgarskiej czy do niesienia pomocy w przypadku katastrof naturalnych i wypadków, w tym w trudno dostępnych miejscach.

To wozy, które cechują się długością ok. 7,5 m oraz wagą ponad 10 t. Korzystają z napędu 8x8, są w stanie osiągać prędkość do ok. 80 km/h oraz pokonywać nie tylko pionowe przeszkody do 0,4 m i akweny. We wnętrzu pomieszczą nawet 16 osób (z czego dwie stanowią załogę).