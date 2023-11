100 transporterów opancerzonych dla Ukrainy. Kraj z południa podjął decyzję

Zgodnie z umową, Bułgaria dostarczy Ukrainie 100 transporterów opancerzonych z uzbrojeniem, a także części zamienne potrzebne do konserwacji i napraw, które nie są już potrzebne bułgarskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych . To właśnie z zapasów magazynowych tej instytucji pochodzą wozy będące przedmiotem transferu.

Chodzi o transportery opancerzone BTR-60 wyprodukowane w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Większość z nich nigdy nie była używana, co wbrew pozorom nie oznacza, że znajdują się w idealnym stanie technicznym. Bułgarzy nie ukrywają, że nie opłaca im się już przechowywanie tych pojazdów, a tym bardziej ich modernizacje. Mogą one jednak wspomóc Ukraińców.

BTR-60 cechuje się długością ok. 7,5 m i wagą ponad 10 t. Jego wnętrze mieści do 16 osób (z czego dwie stanowią załogę). Pojazd posiada napęd 8x8, rozpędza się do ok. 80 km/h i jest w stanie pokonywać pionowe przeszkody do 0,4 m, a także akweny. Jako uzbrojenie producent montował tutaj karabiny maszynowe kal. 7,62 mm i kal. 14,5 mm.