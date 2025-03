Unikalne znalezisko w Herkulanum. Mózg mężczyzny zamienił się w szkło

Analizy kalorymetryczne wykazały, że temperatura transformacji mózgu w szkło przekraczała 510 st. C, co sugeruje krótkotrwałe oddziaływanie rozrzedzonej fali piroklastycznej. Zespół naukowców wykorzystał do ustalenia tego mikroskopię elektronową i obrazowanie rentgenowskie. Badacze opracowali scenariusz, w którym szybki wzrost temperatury, a następnie gwałtowne ochłodzenie, doprowadziły do zeszklenia, zachowując mikrostrukturę mózgu. Nie ma dowodów na to, że inne części ciała ofiary uległy zeszkleniu.