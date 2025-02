Mogą wpłynąć na miliony ludzi. Tajemnice zapisane w starym lodzie

Naukowcy dokonali w zeszłym miesiącu przełomowego odkrycia na Antarktydzie , wydobywając rdzeń lodowy z głębokości 2,8 km . Lód, datowany na co najmniej 1,2 miliona lat , zawiera cenne informacje o klimacie sprzed milionów lat. Analiza tych próbek pozwoli lepiej zrozumieć ewolucję klimatu i wpływ gazów cieplarnianych na atmosferę. Odkrycie jest o tyle istotne, że wyniki badań mogą wpłynąć w przyszłości na decyzje rządów dot. polityki klimatycznej.

Rdzeń lodowy zawiera pęcherzyki powietrza i osady z różnych okresów, co umożliwia badanie izotopów węgla i wodoru. Dzięki temu naukowcy mogą odczytać informacje o wydarzeniach geologicznych i cyklach epoki lodowcowej. To odkrycie może pomóc w zrozumieniu, jak zmieniały się stężenia gazów cieplarnianych na przestrzeni setek tysięcy lat.

Według "The Climate Brink", poziom ocieplenia w 2024 r. wynosił od 1,35 do 1,55°C, a prognozy na 2034 r. przewidują wzrost do 1,6-2,1°C. Badania rdzeni lodowych mogą pomóc w przewidywaniu przyszłych zmian klimatycznych i zrozumieniu wpływu działalności człowieka na ekosystem.