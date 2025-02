"Ryba zagłady" wyrzucona na brzeg. Według legendy zwiastuje kataklizm

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, które udostępniają kolejne profile. Mowa o filmie z regionu Kalifornia Dolna Południowa w Meksyku. To właśnie tam, na jednej z plaż pojawiła się ryba mająca być zapowiedzią kataklizmu. To właściwie Regalecus glesne (wstęgor królewski), określany też jako król śledziowy.

Nie wiadomo, jaką dokładnie długość ma znaleziony w Meksyku okaz, jednak można zauważyć, że nie należy on do największych przedstawicieli tego gatunku. Regalecus glesne może osiągnąć bowiem nawet 8 m długości, choć w przeszłości identyfikowano też okazy długie na 11 m (rekordzista miał mieć 17 m). Maksymalna potwierdzona masa wstęgora przekracza 270 kg, jednak nie można wykluczyć, że istnieją osobniki o większej masie.

Wstęgor królewski to gatunek, który występuje w wielu obszarach na całym świecie. Oznacza to, że można go znaleźć w Oceanie Indyjskim, Atlantyku i wielu morzach. Żyje na głębokości od 20 do 200 m. Jego ciało jest natomiast spłaszczone bocznie, zaś na grzbiecie ma długą płetwę przebiegającą przez całą długość. Pod wodą płetwy wstęgora są czerwone, zaś po wypłynięciu na brzeg tracą odcień.