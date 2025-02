Rakieta Falcon 9 jest napędzana naftą. Dlaczego przenosi zbiorniki helu?

Merlin 1 to prawdziwy cud inżynierii, czego dowodem jest stosunek ciągu do masy . To wartość, która pokazuje, jaką wielokrotność własnego ciężaru jest w stanie unieść silnik rakietowy. Gdy wartość ta wynosi 1:1, silnik jest w stanie unieść sam siebie. Kiedy 10:1 - silnik uniesie 10 razy więcej niż sam waży.

Dla silników RS-25, wynoszących w kosmos amerykańskie wahadłowce, stosunek ciągu do masy wynosił 60:1. Doskonalsze, rosyjskie silniki RD-180, napędzające amerykańskie rakiety Atlas III i Atlas V, mają stosunek ciągu do masy 80:1. Relacja ciągu do masy silnika Merlin 1 to (w aktualnej wersji) 180:1. W uzyskaniu tak znakomitego wyniku pomaga m.in. hel. Jaka jest jego rola?