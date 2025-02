Zabijali jenoty na oczach innych zwierząt. Nagrania są wstrząsające

Nagrania z Polski pokazują setki norek i jenotów zamkniętych w ciasnych metalowych klatkach, pod którymi zalegają sterty odchodów, widać również, że jenoty są wyjątkowo otyłe. Ukryta kamera rejestruje zabijanie jenotów poprzez porażenie prądem – odbywa się to pomiędzy klatkami, na oczach innych, wciąż żywych zwierząt, co jest niezgodne z polskim prawem. Ciała zabitych jenotów leżą w stertach odchodów pod klatkami. Na nagraniu widać też zwierzę w konwulsjach. Nagrania z ukrytej kamery są drastyczne i przerażające.

W Polsce każdego roku ok. 3 milionów zwierząt jest hodowanych i zabijanych na futra. Są to przede wszystkim norki amerykańskie, ale też lisy, szynszyle i pokazane w śledztwie GAIA jenoty. Przemysł futrzarski jest jednak w głębokim kryzysie – liczba ferm i zwierząt stale maleje. Według rejestru Głównego Inspektoratu Weterynarii na początku lutego w Polsce działało ok. 330 ferm mięsożernych zwierząt futerkowych, ale działalność znacznej części z nich jest zawieszona lub są w trakcie likwidacji.