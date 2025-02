Odkrycie na dnie oceanu. Pochodzi sprzed milionów lat?

Naukowcy z Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) we współpracy z TUD Dresden University of Technology i Australian National University odkryli niespodziewany wzrost poziomu berylu-10 w próbkach z dna Pacyfiku. To odkrycie może stać się globalnym znacznikiem czasowym, ułatwiając synchronizację zapisów geologicznych na przestrzeni milionów lat.

Beryl-10 to rzadki izotop radioaktywny, który powstaje, gdy promienie kosmiczne zderzają się z tlenem i azotem w atmosferze. Z czasem opada na Ziemię, gromadząc się w osadach oceanicznych. Dzięki półokresowi rozpadu wynoszącemu 1,4 mln lat, izotop ten pozwala śledzić wydarzenia sprzed nawet 10 mln lat. Interesting Engineering podaje, że "to czyni go nieocenionym narzędziem do rekonstrukcji historii Ziemi".