Mocarstwo przekonało Turcję. Cenny sprzęt trafi w ręce Ukraińców

Turcja to kraj należący do NATO i oficjalnie stojący po stronie Ukrainy. Jednocześnie również jeden z tych, które starają się zachować relacje dyplomatyczne, a nawet handlowe z Rosją (co swojego czasu przeszkodziło np. w kontakcie dotyczącym myśliwców F-35 ).

Tak samo jak koreański pierwowzór, T-155 Firtina to samobieżna armatohaubica wykorzystująca gąsienicową trakcję oraz silnik o mocy 1000 KM. Sprzęt waży ok. 56 t, ale mimo tego kierowca jest w stanie rozpędzić go do ok. 66 km/h, a także pokonywać trudny teren, m.in. z przeszkodami o wysokości do 0,7 m i rowami o szerokości do 1,5 m.