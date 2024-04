Turecka ofensywa zbrojeniowa w Ameryce Południowej

Otwarcie nowego biura to kolejny krok we wzmacnianiu potencjału tureckiego przedsiębiorstwa po znacznej poprawie kondycji finansowej. W 2023 r. Aselsan odnotował gwałtowny wzrost przychodów, osiągając 7,4 miliarda lirów tureckich (230 milionów dolarów), co stanowi wzrost o 520 procent w porównaniu z 1,19 miliarda lirów (37 milionów dolarów) w 2022 roku. Eksport o wartości 601 mln dolarów odegrał znaczącą rolę w tym wzroście. Jak wynika z najnowszego raportu finansowego do czasu otwarcia biura w stolicy Chile Aselsan prowadził działalność w kilkunastu krajach poza Turcją za pośrednictwem zagranicznych biur lub oddziałów, wszystkie jednak były zlokalizowane na półkuli wschodniej.