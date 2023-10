Polskie Patrioty. Kolejne baterie ze wsparciem polskiego przemysłu

W drugiej fazie programu Wisła będą to radary LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor), które są rewolucją w stosunku do starszych radarów AN/MPQ-65, ponieważ umożliwiają wykrywanie i zwalczanie zagrożeń takich jak pociski manewrujące, balistyczne, samoloty czy drony, nawet jeśli nadlatują one jednocześnie z różnych stron, a nie tylko jednej.