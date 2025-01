Militarne złoto Ukraińców. Tych wozów nie mogą się nachwalić

Materiał wideo pokazujący krótki fragment ćwiczeń 21 Brygady Zmechanizowanej ukraińskiej armii został opublikowany w serwisie X na oficjalnym koncie ukraińskiego ministerstwa obrony.

CV90 w Ukrainie

Portal Defence Express podaje, że w trakcie ćwiczeń Ukraińcy "aktywnie doskonali swoje zdolności bojowe wykorzystując zaawansowane bojowe wozy piechoty CV90 dostarczone przez Szwecję". Treningi polegały przede wszystkim na doskonaleniu umiejętności w zakresie szybkiego rozmieszczenia i celowania mających zapewnić gotowość załóg CV90 do skutecznego działania w różnych scenariuszach walki, w tym starć o wysokiej intensywności.

W rozmowach z przedstawicielami mediów ukraińscy wojskowi korzystający z CV90 podkreślają, że są to najnowocześniejsze tego pojazdy, jakie dotarły w ramach wsparcia z Zachodu. Wypadają świetnie pod kątem mobilności, siły ognia i bezpieczeństwa zapewnianego załogom.

Militarne złoto ze Szwecji w Ukrainie

CV90, w zależności od wyposażenia, waży od 20 t do nawet 38 t. W Ukrainie pojawiły się cięższe warianty Strf 9040C wyróżniające się dodatkowym pancerzem i ulepszoną optyką. Ukraińscy żołnierze mogą też korzystać z dedykowanego kamuflażu Barracuda pozwalającego obniżać sygnaturę cieplną wozu. W efekcie staje się on "niewidoczny" - znacznie trudniejszy do wykrycia przez wrogie systemy obserwacji.

Za możliwości ofensywne w wysłanych do Ukrainy CV90 odpowiada z kolei wieżyczka, która została wyposażona w działko Boforsa kal. 40 mm pozwalające wykorzystywać kilka rodzajów amunicji. Napęd szwedzkich wozów stanowią natomiast silniki Scania, które pozwalają na rozpędzanie się do nawet 70 km/h na drogach i ok. 45 km/h w terenie.

Ukraińcy czynili starania o to, aby otrzymać jak największą liczbę tych szwedzkich pojazdów. Udało im się to, w zeszłym roku ogłoszono porozumienie na linii Sztokholm-Kijów, w efekcie którego do Ukrainy trafią kolejne CV90, z których część mają stanowić najnowsze CV9035 MkIIIC z armatami Bushmaster III kal. 35 mm.

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski