"Mikołaj pracuje 24/7". Ukraińcy z "prezentem" dla Rosjan

Ukraina otrzymała łącznie 90 haubic M777 od Stanów Zjednoczonych oraz liczne egzemplarze od innych państw. Zdjęcia z frontu wskazują, że obrońcy korzystają z wersji M777A2, która posiada cyfrowy system kierowania ogniem oraz zaktualizowane oprogramowanie, umożliwiające dostosowanie tej broni do obsługi pocisków M982 Excalibur.

Broń przekazana Ukraińcom to lekka haubica kal. 155 mm, zaprojektowana przez brytyjski koncern zbrojeniowy BAE Systems z myślą o amerykańskich jednostkach szybkiego reagowania. M777 waży 3773 kg, a do jej obsługi potrzeba siedmiu żołnierzy. Donośność tej broni zależy od zastosowanej artylerii i wynosi kolejno: 25 km w przypadku pocisków odłamkowo-burzących, 30 km w przypadku pocisków z dodatkowym napędem rakietowym oraz 40 km przy odpalaniu M982 Excalibur.

Rozmówcy agencji Army Inform pochwalili tę broń za możliwość dokonywania szybkich obliczeń, które sprawiają, że "w kilka minut tuzin pocisków leci w kierunku wroga". Maksymalna szybkostrzelność M777 wynosi pięć strzałów na minutę, zaś ciągła – dwa strzały na minutę. Do holowania haubicy wystarczy pojazd 4x4 o masie powyżej 2,5 t, wyposażony w hamulec pneumatyczny. W terenie prędkość holowania dochodzi do 55 km/h, a po utwardzanych drogach – do 88 km/h.