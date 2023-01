Ukraina. Na froncie pojawiły się rzadkie pojazdy

Serwis Militarnyi poinformował, że ukraińskie wojsko otrzymało dwa pojazdy Bv 202 w wersji sanitarnej, które pomogą w ewakuacji rannych. Bv 202 to dwuczęściowy przegubowy pojazd gąsienicowy, produkowany przez firmę Volvo dla armii szwedzkiej. Może przewozić do 10 żołnierzy lub 1000 kg ładunku. Ukraińskie władze wspominają również, że ważną cechą Bv 202 jest to, że bez trudu poruszają się po bagnach i śniegu, co jest niezwykle istotne w przypadków wozów ewakuacyjnych.