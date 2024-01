Mieli dużo szczęścia. Rosjanie ledwo uszli z życiem

Do sieci trafiły zdjęcia, które przedstawiają ukraińskiego drona kamikadze FPV (z widokiem z pierwszej osoby), który tym razem nie przyczynił się do spektakularnej eksplozji sprzętu przeciwnika. Bezzałogowiec trafił bowiem w szybę ciężarówki Kamaz, ale nie eksplodował. Dron z przyczepionym do niego ładunkiem wybuchowym częściowo przebił się przez szybę – utknął w niej i nie eksplodował.