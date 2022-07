Miały trafić do Syrii. Rosja wysłała je do Ukrainy

Zdaniem ukraińskiego eksperta wojskowego, pułkownika rezerwy Olega Żdanowa, fakt ten świadczy pośrednio o niezdolności rosyjskiego przemysłu wojskowego do szybkiego zaspokojenia potrzeb armii nie tylko nowoczesną bronią, ale także niezbyt wymagającymi pojazdami starego typu.

– Od 2005 roku Federacja Rosyjska prowadzi zakrojony na szeroką skalę program modernizacji czołgów T-62 do wersji "M" i dostarcza je do krajów afrykańskich, a także do Syrii. A ta partia, która teraz przybyła (na terytorium Ukrainy – red .), 35 pojazdów, jest najprawdopodobniej partią zmodernizowaną w momencie rozpoczęcia wojny – powiedział Żdanow. Przyjrzyjmy się bliżej wspomnianym przez niego czołgom.