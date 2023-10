Miały pomóc Ukrainie. Ostatecznie USA przekażą je Izraelowi

W izraelskich magazynach znajdują się dziesiątki tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej 155 mm należącej do Stanów Zjednoczonych. Z informacji podawanych przez portal Axios wynika, że zostaną one potraktowane jako wzmocnienie armii Izraela, chociaż pierwotnie miały trafić do Ukrainy. Przypominamy, jak duże znaczenie ma tego typu amunicja i w jakiej broni jest wykorzystywana.