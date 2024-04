Miały nie pojawić się w Ukrainie. Rosja zmieniła zdanie i pożałowała

Rosjanie wielokrotnie chwalili się kolejnymi dostawami nowych czołgów na front w Ukrainie. Niedawno były to m.in. przestarzałe T-62M, ale też nowoczesne T-90M Proryw. W lutym 2024 r. Rosjanie pokazali jednak, że do walk trafiają nietuzinkowe maszyny z rodziny T-90, które w istocie nie powinny znaleźć się na wyposażeniu rosyjskiej armii i nie powinny też trafić do Ukrainy. Mowa o T-90S, które stanowią eksportową wersję T-90. Wyprodukowano je z myślą o Indiach, Turkmenistanie oraz Algierii.