Generał z USA o Ukrainie. "Jest liderem zmian w sposobie prowadzenia wojny"

Podczas Forum Bezpieczeństwa w Kijowie, na którym obecni byli przedstawiciele NATO i UE wyrażający poparcie dla Kijowa, Petraeus zaznaczył, że Ukraina prowadzi transformację sposobu prowadzenia wojny i rozwija technologie, które nie są stosowane nigdzie indziej na świecie. Przykłady to drony morskie atakujące rosyjskie okręty oraz drony powietrzne, które docierają do celi na dystansie 2 tys. km, donosi Defence Romania.

Ukraina stawia na rozwój

"To, co zrobiła Ukraina, aby przezwyciężyć faktyczną przewagę liczebną Rosji, jest niezwykle imponujące. Ukraina jest liderem zmian w sposobie prowadzenia wojny. Nawiasem mówiąc, Rosjanie to powtarzają. Są bardzo dobrzy w walce elektronicznej, zagłuszaniu, obronie przeciwlotniczej itp. Ale Ukraina nadal rozwija zaawansowane technologie, które dosłownie nie są używane nigdzie indziej na świecie, a to jest przyszłość wojny" - mówił Peatraeus.

Petraeus podkreślił, że sankcje ekonomiczne przeciwko Rosji zaczynają przynosić efekty, a Ukraina kontynuuje rozwój w kierunku technologii dronów. Amerykański generał odniósł się również do tego, że Rosja zmaga się z brakami sprzętu wojskowego, co zmusza ją do korzystania ze wsparcia z Korei Północnej.

"Nawet nie używają go pobliżu linii frontu [red. sprzętu z Korei Północnej], ponieważ jest eliminowany tak szybko przez ukraińskie drony i systemy przeciwpancerne. W walce dosłownie używają tylko piechoty, która posuwa się naprzód o jeden lub dwa bloki mieszkalne dziennie. Chciałbym, żeby nie osiągali nawet takiego postępu każdego dnia. Ale ostatecznie to, co Ukraina zrobiła w tych okolicznościach, to nic innego jak cud" - zaznaczał Petraeus.

Warto przypomnieć, że wśród przekazanego sprzętu znajdują się różnorodne systemy artyleryjskie, takie jak 170 mm samobieżne działa oraz 240 mm wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe. Te potężne systemy artyleryjskie pozwalają na precyzyjne ostrzały na dużą odległość, zwiększając zdolności ofensywne rosyjskiej armii. Ponadto, Korea Północna dostarczyła Rosji ponad 100 rakiet balistycznych krótkiego zasięgu typu KN-23/24. Te rakiety charakteryzują się zdolnością do przenoszenia różnorodnych głowic i mają zasięg umożliwiający rażenie celów na głębokim zapleczu przeciwnika.