Meteoroid uderzył w Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. Jak duże są straty?

Następca Kosmicznego Teleskopu Hubble’a ma spory problem. Ostatnio doszło do wydawać się może niewielkiego zdarzenia, które jednak znacznie wpłynęło na funkcjonowanie Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba (James Webb Space Telescope, JWST). Mimo tego, że naukowcy przewidzieli to, że urządzenie może zostać uderzone przez meteoroidy, to nie spodziewali się problemów już na wstępie.