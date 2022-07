Ślady życia na obcej planecie? Teleskop Webba znalazł wodę daleko do Ziemi

Na tę chwilę, Ziemia jest jedyną znaną nam planetą, na której istnieje życie . Naukowcy uważają, że podstawią jakiejkolwiek egzystencji jest woda . Idąc tym tropem, jeśli pojawi się ona gdziekolwiek indziej, stanowi to przesłankę do istnienia życia w innym miejscu. I tu pojawia się Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba (James Webb Space Telescope, JWST) z prawdziwym przełomem.

Do zlokalizowania wody, NASA wykorzystała instrument NIRISS (Near-Infrared Images and Slitless Spectrograph). Po zagłębieniu się w atmosferę wspomnianej egzoplanety z mgławicy Carina zbadali 141 próbek danych. Każda z nich pokazuje specyficzną długość fal, charakterystyczną dla wody.

Rzeczone badania i dane to tylko mała próbka możliwości Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. Po raz pierwszy, wodę na egzoplanecie wykrył Kosmiczny Teleskop Hubble’a w 2013 roku, aczkolwiek informacje przekazywane prze JWST są znacznie bardziej czytelne. Tajemnice planet pozasłonecznych po raz pierwszy stoją przed ludzkością otworem i trudno nawet gdybać na temat tego, co mogą odnaleźć tam naukowcy.

Zgodnie z astronomią teoretyczną, w samej Drodze Mlecznej znajduje się około 300 milionów planet, na których moglibyśmy zamieszkać, w tym kilka o wielkości zbliżonej do Ziemi. Dodajmy do tego 5000 planet pozasłonecznych, z których setki mogłyby sprawdzić się jako nowy dom dla ludzkości. Póki co, są pozostają w strefie teorii.