Meduzy o 24 oczach. Takie rzeczy mają w Hiszpanii

Meduza Carybdea marsupialis ma średnio 3 cm długości, jest przezroczysta i posiada 12 macek, które mogą osiągać długość do 30 cm. Każdy z czterech rogów "pudelka" jest wyposażony w trzy macki. Ten gatunek meduzy jest zdolny do pływania z prędkością 7 km na godzinę, co jest znacznie szybsze w porównaniu do innych gatunków meduz.