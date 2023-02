Najdłużej żyjące zwierzęta świata. Żółwie są daleko w tyle

Za zwierzęta potencjalnie nieśmiertelne uważane są m.in. meduzy Turritopsis dohrnii. Rozpoczynają one życie jako larwy, a następnie osiedlają się na dnie morskim i przekształcą w polipy. Polipy wytwarzają potem swobodnie pływające meduzy.

Według Amerykańskiego Muzeum Historii Naturalnej, dojrzałe T. dohrnii są wyjątkowe, ponieważ mogą ponownie zamienić się w polipy, jeśli są fizycznie uszkodzone lub głodne, a później powracają do stanu meduzy. Placówka podkreśla, że meduzy, które pochodzą z Morza Śródziemnego, mogą wielokrotnie powtarzać proces odwracania swojego cyklu życiowego i dlatego w odpowiednich warunkach są w stanie żyć wiecznie.

Oprócz T. dohrnii, do potencjalnie nieśmiertelnych zwierząt zalicza się także stułbie szare (Hydra oligactis). Są to bezkręgowce w dużej mierze zbudowane z komórek macierzystych, które nieustannie regenerują się poprzez powielanie lub klonowanie. Umierają one w warunkach naturalnych z powodu zagrożeń, takich jak drapieżniki i choroby. Gdyby nie te czynniki zewnętrzne stułbie mogłyby się regenerować w nieskończoność.