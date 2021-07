Maszyna cząsteczkowa. Tesla chciał stworzyć najpotężniejszą broń

Opisując sposób działania swojego urządzenia podkreślał, że sprawdzi się ono nie tylko w celach obronnych, ale również przy… dostarczaniu rozrywki. "Mój aparat wyświetla cząstki, które mogą być stosunkowo dużych lub mikroskopijnych rozmiarów; pozwala to przenosić na niewielki obszar i na dużą odległość biliony razy więcej energii niż jest to możliwe w przypadku jakiegokolwiek rodzaju promieni. (…) Ta cudowna cecha umożliwi między innymi osiągnięcie niewyobrażalnych rezultatów w telewizji, ponieważ nie będzie prawie żadnych ograniczeń co do intensywności oświetlenia, wielkości obrazu czy odległości projekcji" – mówił Tesla.