Skaza na życiorysie geniusza? Nikola Tesla o eugenice

Tesla ofiarą własnych przekonań?

Wracając do rozważań Tesli nad eugeniką, uważał on, że oprócz przymusowej sterylizacji powinno utrudnić się "osobom niepożądanym" możliwości bycia rodzicami. "Dominująca opinia wśród eugeników jest taka, że musimy im utrudnić zawieranie małżeństw. Z pewnością każdy, kto nie jest pożądanym rodzicem, nie powinien mieć prawa do rodzenia potomstwa. Za sto lat dla normalnego człowieka łączenie się w parę z osobą nieprzydatną eugenicznie będzie niczym poślubienie zwykłego przestępcy" – mówił uczony.