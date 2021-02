Car Bomba - największa bomba atomowa świata

"Teraz prędko, zanim dojdzie do nas, że to bez sensu!" – cytat z jednej z kreskówek doskonale opisuje działania radzieckich decydentów, którzy w latach 60. postanowili przeprowadzić próbę najsilniejszej broni świata .

Bomba RDS202 albo Car Bomba – bo tak ją nieoficjalnie na nazwano – z punktu widzenia wojska była bezużyteczna. Nie wnosiła też wiele do badań radzieckiego programu atomowego – prowadzący badania specjaliści w ogóle nie zgłaszali potrzeby przeprowadzenia takiego testu.

Najsilniejsza bomba świata

Zespół naukowców, wśród których znajdowali się ojcowie radzieckiego atomu, jak Julij Chariton czy Andriej Sacharow, otrzymał ambitne zadanie: zbudowanie bomby o sile 100 megaton. Eksperci zakwestionowali to założenie i zgłosili obawy co do wybuchu tak silnego ładunku.