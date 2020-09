Mars. Kwasy mogły zniszczyć dowody życia na Czerwonej Planecie

Naukowcy od dawna analizowali próbki marsjańskiej gleby

- Wiemy, że w przeszłości kwaśne płyny występowały na powierzchni Marsa, zmieniając glinę i jej zdolność do ochrony substancji organicznych – powiedział Alberto Fairén, naukowiec współpracujący z Wydziałem Astronomii College of Arts and Sciences w Cornell i jeden z autorów badania.