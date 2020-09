Japoński statek kosmiczny sfotografuje księżyce Marsa w rozdzielczości 8K

Jeśli działania podjęte przez NHK oraz JAXA okażą się sukcesem, będzie to pierwszy raz w historii, gdy Mars i jego księżyce zostaną uwiecznione na tak szczegółowych zdjęciach.

Zdjęcia Marsa w 8K

Organizacje pracują nad "Super Hi-Vision Camera", czyli aparatem, który zostanie podłączony do statku kosmicznego Martian Moons eXploration (MMX) firmy JAXA. Statek najprawdopodobniej zostanie wystrzelony w kosmos w 2024 roku.

Misja MMX, która otrzymała zielone światło od japońskiego rządu w lutym 2020 roku, będzie próbą odkrycia tajemnic związanych z historią powstania dwóch stosunkowo małych księżyców Marsa, Deimosa i Fobosa. Są one wyjątkowe, ponieważ krążą wokół Czerwonej Planety w bardzo bliskich odległościach. Przykładowo Deimos krąży po orbicie znajdującej się około 5954 km od powierzchni Marsa. Można to porównać do blisko jednego procenta odległości pomiędzy Ziemią a Księżycem.