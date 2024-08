Manewry Peace Unity 2024. Chiny przerzucają wojska do Afryki

W ramach ćwiczeń Chiny wysłały do Afryki eskadrę okrętów, w skład której wchodzą dwie jednostki desantowe typu 071 oraz niszczyciel typu 052D . Komponent lądowy ma składać się z ciężkiego sprzętu , w tym pojazdów opancerzonych i artylerii.

Część sił przetransportowano do Afryki drogą powietrzną. Było to możliwe dzięki użyciu – po raz pierwszy w Afryce – strategicznych samolotów transportowych Y-20. Co wiadomo o tym sprzęcie?