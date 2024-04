Manewry Brave Griffin 24/II. Polska i Litwa ćwiczą obronę Przesmyku Suwalskiego

Jest to broń opracowana przez spółkę PIT-RADWAR z wykorzystaniem terenowego podwozia AMZ Żubr. Umieszczono na nim poczwórną wyrzutnię pocisków przeciwlotniczych Grom/Piorun, pozwalającą na zwalczanie celów powietrznych odległych o maksymalnie 5,5 km i lecących na wysokości do 3,5 km. Klasyfikuje to system jako zestaw VSHORAD (bardzo krótkiego zasięgu).