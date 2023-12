Mamuty powrócą na Ziemię w 2028 r.? Naukowcy mają ambitny plan

Większość mamutów wyginęła wraz z końcem epoki lodowcowej, a ostatnie osobniki żyjące na wyspie Wrangla zniknęły z naszej planety ok. 4 tys. lat temu. Do dzisiaj zachowało się wiele skamieniałości kryjących DNA tych gigantycznych zwierząt. To właśnie ono ma pomóc naukowcom w przywróceniu mamutów do życia. Jak zaznacza serwis Newsweek, może to nastąpić już w 2028 r.